Роберт Кочарян: «Власть - это не чемодан, чтобы кто-то взял и передал Николу Пашиняну»

Второй президент Армении Роберт Кочарян дал комментарий российской телекомпании НТВ в связи с последними событиями в Армении.

«Чего требует Никол Пашинян [лидер протестного движения – ред.]? Дайте мне власть сейчас, немедленно! Власть - это не чемодан, чтобы кто-то взял и передал Николу Пашиняну. Это конкретные люди, парламент, депутатский корпус, у них есть свое самолюбие. И шантажировать большой массой людей, вынуждать их идти против своей совести, своих взглядов, своих представлений о политике, я думаю, это абсолютно другая крайность», - в репортаже НТВ под названием «Революция без цвета: почему смена власти в Армении не стала новым Майданом», показанном в выпуске «Итогов недели с Ирадой Зейналовой» от 29 апреля, заявил Кочарян.

С середины апреля в Армении проходят акции против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Протесты возглавил оппозиционный депутат Никол Пашинян. 23 апреля Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра. Затем в отставку ушло правительство, а полномочия премьер-министра перешли к первому вице-премьеру, первому зампредседателя правящей Республиканской партии Армении Карену Карапетяну. Однако протесты не прекратились. Протестующие потребовали избрания на пост премьер-министра «народного кандидата».

Национальное собрание Армении обсудит вопрос избрания нового премьер-министра на специальном заседании 1 мая. На пост премьер-министра Армении претендует лидер протестного движения и руководитель оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян.

А.А.