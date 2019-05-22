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Роберт Кочарян озвучил оскорбления сексуального характера в адрес судьи

Сегодня в 10:04 ~ 1 минута на чтение 667
Роберт Кочарян озвучил оскорбления сексуального характера в адрес судьи

Экс-президент Армении Роберт Кочарян угрожал судье, пишет армянская газета «Жаманак».

«На одном из судебных заседаний, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения в отношении Роберта Кочаряна, в то время когда заседание закончилось, а установленные в зале видеокамеры были выключены, по интересному стечению обстоятельств судья суда общей юрисдикции первой инстанции Еревана Давид Григорян и обвиняемый Кочарян на минуту остались одни в зале суда.

Именно тогда Кочарян озвучил оскорбления сексуального характера в адрес судьи и пригрозил, что если судья не примет решения об изменении меры пресечения в отношении него, то ему не поздоровится. Судья Григорян, по сути, оправдал ожидания Кочаряна»,- пишет газета.

Суд первой инстанции в Ереване 18 мая освободил второго президента Армении Роберта Кочаряна из-под ареста.

Соответствующий вердикт зачитал в ходе заседания судья Давид Григорян.

Отметим, что экс-президент РА Роберт Кочарян в конце июля 2018 года был взят под стражу по обвинению в свержении конституционного строя в Армении 1-2 марта 2008 года.

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А.А., Э.Т.

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