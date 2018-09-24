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Роберт Кочарян не голосовал на выборах мэра Еревана - в чем причина?

Сегодня в 09:30 ~ 1 минута на чтение 268
Роберт Кочарян не голосовал на выборах мэра Еревана - в чем причина?

Второй президент  Армении Роберт Кочарян не смог принять участия в голосовании на выборах в Совет старейшин Еревана.

Как сообщил  Sputnik Армения руководитель его офиса Виктор Согомонян, причина неучастия кроется в том, что документы Кочаряна находятся в руках следственных органов.

«Паспорт и ID карта Роберта Кочаряна находятся в руках Специальной следственной службы», - сказал он.

Голосовать не пришли также первый и третий президенты Армении Левон Тер-Петросян и Серж Саргсян (лидер Республиканской партии Армении).

Кочаряна арестовали в конце июля по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году.

Тогда, 1-2 марта 2008 года, после президентских выборов в стране начались митинги. Для их разгона власти применили силу. В ходе операции погибли 10 человек. Виновные в случившемся до сих пор не наказаны. Под стражей Кочарян находился недолго. 13 августа Апелляционный суд отменил решение нижестоящей судебной инстанции. Пока Кочарян на свободе, но обвинение с него не снято.

В начале сентября его адвокаты заявили, что паспорт их подзащитного остается у следователей незаконно.

В ответ Специальная следственная служба сослалась на положение в законе «О паспорте гражданина РА», где в частности, отмечается, что орган следствия или предварительного следствия временно забирает паспорт подозреваемого или обвиняемого.

А.А.

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