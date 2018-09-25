Роберт Кочарян намерен засудить премьера Армении Никола Пашиняна за публичную клевету

Второй президент Армении Роберт Кочарян подал в суд иск против премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщают армянские СМИ, об этом говорится на официальном сайте судебной информации.



«Роберт Кочарян подал судебный иск против Никола Пашиняна с требованием защиты чести и достоинства от публично озвученной клеветы», — отмечается в сообщении.

Однако какие именно высказывания Пашиняна легли в основу иска, в информации не уточняется.

Отметим, отношения между лидером «бархатной революции», действующим премьер-министром Николом Пашиняном и вторым президентом крайне напряженные.

Пашинян периодически заявляет, что все виновники событий 1 марта 2008 года должны быть привлечены к ответственности. При этом он не скрывает, что считает виновным и Кочаряна.

Напомним, 1-2 марта 2008 года, после президентских выборов, в стране начались митинги. В ходе поствыборных развитий и столкновений погибли 10 человек. Виновные в случившемся до сих пор не наказаны.

Второго президента Армении Роберта Кочаряна арестовали в конце июля 2018 года по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. 13 августа Апелляционный суд отменил решение нижестоящей судебной инстанции о заключении Кочаряна под стражу. Сейчас Роберт Кочарян на свободе, но обвинение с него не снято.

А.А.