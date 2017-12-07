Римские каникулы с «Карабахом»: до скорого, Лига чемпионов!

«Карабах» завершил свое выступление в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Об этом «путешествии» лет через 20 снимут фильм, а еще через 30 молодые люди будут отгадывать вопросы на разных викторинах, посвященные первому выходу азербайджанского клуба в групповой этап Лиги чемпионов.

Не факт, что через пару лет чиновники из УЕФА не изменят правила турнира, история которого восходит к середине прошлого века, и мы не раз обсудим регламент, участников, время начало матчей…Но неизменным останется одно: Лига чемпионов был, есть и останется самым престижным и великим клубным турниром в мире.

К сожалению, он для нас закончился минимум до следующего года. И теперь, вернувшись в Баку из Италии, я ощущаю радость и грусть: первый опыт в групповом этапе Лиги чемпионов ограничился для нас 6 матчами. Но какими! «Карабах» доставил нам радость увидеть вживую «Челси», «Атлетико» и «Рому». И смело можно утверждать, что показанный на этом этапе футбол дает надежду на следующие сезоны. И все мы верим, что совсем скоро мы вновь услышим гимн Лиги чемпионов в нашей столице.

После обидного поражения от «Челси» «Карабах» потерял все шансы на третье место и уже не догонял «Атлетико», который до последнего боролся за выход из группы. Поэтому команда Гурбана Гурбанова отправилась в Рим без особого напряжения. На команду не давили ни болельщики, ни футбольная общественность, ни СМИ. В своем дебютном сезоне «Карабах» и так прыгнул выше голову, сыграв два раза вничью с мадридским «Атлетико». Поэтому единственной целью агдамцев в матче с «Ромой» было громко хлопнуть дверью.

В столицу Италии команда летела около 5 часов, что сказывалось на состоянии игроков. На паспортном контроле футболисты основной и юношеских команд просто засыпали, несмотря на то, что мы прилетели в Рим в 21:00 по бакинскому времени.

Если быть откровенным, то Рим оказался не таким уж и могучим, хотя отдельно взятые архитектурные памятники действительно поражали человеческий глаз: известный римский Колзией, фонтан Треви, площадь Венеции, Пантеон, Ватикан…Все эти места и объекты вкупе с современными зданиями, ресторанами и офисными центрами дают Риму невероятный колорит. Смесь античности и Hi-Tech– именно так можно вкратце сказать о Риме. Хотя об этом чудесном городе можно говорить часами…

Единственные минусы «вечного города» - это вечные пробки и «невечные» супермаркеты. Найти в столице Европы работающий маркет после 19:00 очень тяжело. Зато здесь повсюду работают маленькие рестораны, в которых можно купить недорогую по европейским меркам пиццу. Но если вас мучает жажда, придется заплатить в 3 раза больше за воду или кока-колу в ресторане.

Азербайджанские журналисты, едва сойдя с самолета, отправились на прогулку по городу, ведь неизвестно, когда еще попадется возможность увидеть шедевры мировой архитектуры. От города веяло роскошью!

И Вилла Боргезе со своми галереями, и Ватикан с нескончаемым потоком туристов, и Колизей с «гладиаторами», которые берут с наивных туристов по 5 евро за фотографию. Только попав в этот город, понимаешь, что некогда по этим дорогам ехал Юлий Цезарь, а Федерико Феллини снимал свои шедевры...

После долгой прогулки и длинного сна из-за смены часовых поясов, мы встретились с командой, с которой расстались сразу после посадки – «Карабах» оставался в другом отеле и, естественно, не общался с представителями СМИ до начала матча. Только Рашад Садыхов, который всегда отличался близостью к представителям СМИ, половину пути провел с нами, успев поиграть даже в карты с журналистами, а также обсудил эпизод с Виллианом, когда ему показали красную карточку.

Олимпийский стадион Рима отличался от бакинского в некотором плане в плане практичности. Дело в том, то припарковать свою машину можно всего в нескольких метрах от входа стадиона, который, тем временем, находился не так далеко от центра города.

С другой стороны, журналисты свободно могли зарядить свои ноутбуки, тогда как не во всех олимпийских стадионах предусмотрена такая роскошь. Также трибуны для медиа находятся на втором этаже, что увеличивает обзор для тех, кто ведет онлайн матча.

На предматчевой пресс-конференции Гурбан Гурбанов был явно без настроения. 45-летний наставник понимал, что скоро его команда попрощается с Лигой чемпионов и хотел показать достойный футбол в конце.

Сказать по правде, Гурбанову и Ко. это удалось. Хоть матч и не получился слишком интересным, но «Карабах» выглядел очень хорошо. Если сравнить первые матчи агдамцев с последними, то можно легко увидеть прогресс чемпиона Азербайджана. Радует, что в этих матчах блеснули представители азербайджанской школы футбола – Гара Гараева и Махира Мадатова смело можно назвать одними из лучших в составе «Карабаха». Это означает, что два молодых футболиста в скором времени смогут перебраться в более сильный чемпионат.

К сожалению, сам матч «Карабах» проиграл после единственного гола Перотти. Не по игре, но по счету уступил «Роме», у которого еврокубкового опыта намного раз больше.

Но это именно то поражение, за которое не обидно. Ведь мы не только дотронулись до «старой истории», но и увидели своими глазами «новую», которую написал в азербайджанском футболе «Карабах»!

Мурад Ахундов (Баку-Рим-Баку)