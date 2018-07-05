Ричард Алмейда: «Поступало много предложений из других клубов, но мы решили, что полезнее будет приехать в Казахстан»

Полузащитник сборной Азербайджана Ричард Алмейда подписал контракт с футбольным клубом «Астана». В своем первом интервью изданию Sports.kz в новом качестве Ричард рассказал о причинах своего выбора и целях в составе казахстанского чемпиона.

— Я получил предложение от «Астаны» две недели назад. Оно показалось интересным для меня и моей семьи, и я не смог сказать «нет». Я пришел в «Астану», чтобы принять участие в Лиге Чемпионов и стать чемпионом Казахстана.

— В азербайджанских СМИ фигурировала информация об интересе к Вам со стороны клубов из Турции, Греции, Италии, почему все-таки «Астана»?

— Вы правы! Поступало много предложений с других клубов, но в конце я, моя семья и мой менеджер приняли решение, что мне полезнее будет приехать в Казахстан и играть в составе «Астаны».

— Какие цели Вы ставите перед собой в составе «Астаны»?

— Я уже играл в групповой стадии Лиги Чемпионов, и вместе с «Астаной» хочу еще раз сыграть в основной сетке сильнейшего клубного турнира Европы. Я знаю, что это непросто, потому что мы стартуем с первого квалификационного раунда, и я постараюсь сделать максимум для того, чтобы помочь команде выполнить задачи клуба — выйти в групповую стадию и выиграть чемпионат Казахстана.

Подготовил Теймур Максутов