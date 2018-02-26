Ричард Алмейда: «Не важно, кто забил гол»

Полузащитник агдамского «Карабаха» Ричард Алмейда после победы над «Кяпязом» (1:0) в рамках 17-го тура «Топаз премьер-лиги» ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент 1news.az.

«Соперник оборонялся всей командой, поэтому победа далась так тяжело, - говорит Ричард Алмейда, - Мы проявили терпение, и ждали шанса. Главное это заработанные три очка. Все команды очень сильно прибавили тактически. А в матчах против «Карабаха» все играют с двойным желанием. Поэтому нам так тяжело создавать моменты. Но мы ожидали, что они допустят ошибку.

Я сам не понял, кто забил гол, я или Махир. Но это не так важно. Если забил Махир, поздравляю его. Главное это победа.

Мы увеличили отрыв от «Габалы», но это не значит, что команда может успокоиться. Впереди нас ждут сложные матчи. Наша цель – чемпионство, и мы идем к ней шаг за шагом».

Теймур Максутов