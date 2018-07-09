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Ричард Алмейда не отказывался от сборной Азербайджана

Сегодня в 14:01 ~ 1 минута на чтение 311
Ричард Алмейда не отказывался от сборной Азербайджана

Сегодня распространились слухи о том, что натурализованный бразилец Ричард Алмейда отказался от выступлений за сборную Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, все дело в том, что официальной заявке «Астаны» для УЕФА он значится как бразилец.

До этого, бразилец пропустил июньские сборы и товарищеские матчи сборной Азербайджана, что подкрепило домысли о решении Ричарда.

Но сам футболист положил конец этих слухам, заявив, что он не собирается отказываться от выступлений за сборную Азербайджана. «Я люблю Азербайджан и «Карабах». Я всегда готов выступать за сборную Азербайджана. Главное, чтобы меня туда вызывали. Слухи о том, что я отказался от выступлений за сборную Азербайджана не соответствуют действительности», - сказал Ричард Алмейда сайту Sport24.az.

Теймур Максутов

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