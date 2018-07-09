Ричард Алмейда не отказывался от сборной Азербайджана

Сегодня распространились слухи о том, что натурализованный бразилец Ричард Алмейда отказался от выступлений за сборную Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, все дело в том, что официальной заявке «Астаны» для УЕФА он значится как бразилец.

До этого, бразилец пропустил июньские сборы и товарищеские матчи сборной Азербайджана, что подкрепило домысли о решении Ричарда.

Но сам футболист положил конец этих слухам, заявив, что он не собирается отказываться от выступлений за сборную Азербайджана. «Я люблю Азербайджан и «Карабах». Я всегда готов выступать за сборную Азербайджана. Главное, чтобы меня туда вызывали. Слухи о том, что я отказался от выступлений за сборную Азербайджана не соответствуют действительности», - сказал Ричард Алмейда сайту Sport24.az.

Теймур Максутов