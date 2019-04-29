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РФ и Армения хотят согласовать генсхему газоснабжения республики до 2030 года

Сегодня в 10:12 ~ 1 минута на чтение 98
РФ и Армения хотят согласовать генсхему газоснабжения республики до 2030 года

Россия и Армения уделяют большое внимание взаимодействию в газовой сфере и хотят выработать генеральную схему газоснабжения и газификации Армении до 2030 года.

Об этом заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько, передает РИА Новости.

«Наши страны уделяют самое пристальное внимание сотрудничеству в газовой сфере. В проработке – как текущие, так и перспективные темы. К примеру, есть договоренность согласовать проект генеральной схемы газоснабжения и газификации Армении до 2030 года», - сообщил Приходько.

Он также подтвердил, что до 1 июля 2019 года стороны проведут необходимые внутригосударственные консультации для заключения нового соглашения о формировании цен на поставки природного газа из РФ в Армению.

А.А.

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