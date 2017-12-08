Рейтинг популярности Трампа снова побил антирекорд

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг нового минимального значения, упав до 32%.

Столько американцев, согласно исследованию аналитического Pew Research Center, заявили о своем одобрении политики главы Белого дома.

Еще 63% опрошенных выразили противоположную точку зрения. Как сообщает РБК, результаты опроса опубликованы на сайте организации.



В целом одобрение деятельности Трампа с октября (тогда рейтинг американского лидера составил 34%) мало изменился, отметили социологи, подчеркнув, однако, что он оказался существенно ниже, чем в начале февраля, спустя несколько недель после инаугурации главы США (в том месяце он составил 39%).

Кроме того, 37% респондентов, по данным специалистов, считают, что некоторые действия Трампа на посту президента США их разочаровали. При этом рейтинг предшественника Трампа, демократа Барака Обамы, никогда не опускался ниже 38%, заметили аналитики.



Еще 30% американцев, как выяснили в Pew Research Center, допускают, что члены предвыборного штаба Трампа имели «неподобающие контакты» с Россией во время президентской кампании. Уверены в этом, согласно опросу, 59% опрошенных, еще 30% респондентов заявили, что, по их мнению, таких связей у работников штаба Трампа не было или «вероятно, не было».

Также 56% считают, что расследование возможного российского вмешательства в выборы США назначенный на это производство спецпрокурор Роберт Мюллер проведет «справедливо».

Опрос, как заметили социологи, проводился в период, когда бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн признал себя виновным в том, что он лгал о контактах с российскими чиновниками ФБР. На сделку со спецпрокурором он пошел в начале декабря.



Прежде максимально низкой границы рейтинг популярности Трампа достигал в августе. Тогда он составил 33%. Позже, осенью, аналитики ABC News и The Washington Post, основываясь на результатах проведенного опроса, назвали Трампа самым непопулярным президентом США за последние 70 лет (одобрение его деятельностью тогда высказали 36% американцев). Противоположную точку зрения выразили 58% респондентов, а еще 48% опрошенных заявили, что против Трампа «категорически».



Сам американский лидер, комментируя рекордное падение доверия к нему, тогда заявил, что «опросы, которые проводили Washington Post и ABC, были едва ли не самыми недостоверными во время президентской избирательной кампании». «Хотя результат почти в 40% не так уж и плохой для нынешней ситуации!» - отмечал политик.

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