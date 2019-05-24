Reuters: Boeing может возобновить полеты лайнеров 737 MAX в США к концу июня

Представители Федерального управления авиации США (FAA) и корпорации Boeing 23 мая провели брифинг для членов Международной организации гражданской авиации (ICAO).

На встрече эксперты FAA заявили, что лайнер Boeing модели 737 MAX может возобновить полеты в США к концу июня, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Точная дата возвращения самолетов в эксплуатацию пока не известна.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение у берегов Индонезии, все находившиеся на борту 189 человек погибли. В марте 2019-го аналогичный самолет разбился в Африке. Тогда жертвами крушения стало 157 человек, в том числе трое россиян.

После этого почти все страны мира ввели запрет на полеты этих самолетов в своем воздушном пространстве. В мае корпорация Boeing завершила обновление ПО лайнера 737 MAX.

Коммерсантъ