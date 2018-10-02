Рестораны отеля Hilton Baku: В новом сезоне с новым «вкусом» – ФОТО

Hilton Baku, открытый 2011 году, является одним из первых отелей с международным именем в Азербайджане.
Отель Hilton Baku благодаря высокому уровню обслуживания гостей, социальным мероприятиям и международным проектам всегда находится в центре внимания общественности. 11 октября Hilton Baku исполняется 7 лет.
В новом сезоне Hilton Baku представит новшества, которые порадуют как местных жителей, так и иностранных гостей, a самое главное - приятно удивят гурманов.
С октября рестораны Cilantro, Sky GRILL и 360 Bar ждут своих гостей с обновленным меню. Шеф-повар Седат, который много лет работал в Лондоне сo знаменитыми поварами Марко Пьером Уайтом (Marco Pierre White) и Гордоном Рэмси (Gordon Ramsey), чьи рестораны удостоены 16 звезд Michelin, уже в Баку и предоставит возможность отведать изысканные блюда европейской кухни.
Шеф-повар Седат – представитель династии поваров османского двора. Этот факт не оставлял выбора, и Седат продолжил на профессиональном уровне традиции семьи. Он не ограничился практикой во французской и британской кухнях и получил образование в знаменитом Le Cordon Bleu (самая крупная школа гостиничного сервиса и кулинарии в мире), после чего расширил знания в области кулинарии.
Кулинария Седата представляет собой микс традиционного и европейского стилей, что придаст новый «вкус» ресторану Sky GRILL.
В новом сезоне Sky GRILL своей завораживающей панорамой Баку и изысканной кухней будет в списке must visit ресторанов.
Резервировать столы надо уже сегодня.
Адрес: Азербайджан, Баку, проспект Азадлыг, 1B.
Телефон: +994 12 464 50 00.
https://www.instagram.com/hiltonbaku/?hl=ru
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