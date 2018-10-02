1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Рестораны отеля Hilton Baku: В новом сезоне с новым «вкусом» – ФОТО

Сегодня в 11:20 ~ 2 минуты на чтение 1047
Рестораны отеля Hilton Baku: В новом сезоне с новым «вкусом» – ФОТО

Hilton Baku, открытый 2011 году, является одним из первых отелей с международным именем в Азербайджане.

Отель Hilton Baku  благодаря высокому уровню обслуживания гостей, социальным мероприятиям и международным проектам всегда находится в центре внимания общественности. 11 октября Hilton Baku исполняется 7 лет.

В новом сезоне Hilton Baku представит новшества, которые порадуют как местных жителей, так  и иностранных гостей, a самое главное - приятно удивят гурманов.

С октября рестораны Cilantro, Sky GRILL и 360 Bar  ждут своих гостей с обновленным меню. Шеф-повар Седат, который много лет работал в Лондоне сo  знаменитыми поварами Марко Пьером Уайтом (Marco Pierre White)  и Гордоном Рэмси (Gordon Ramsey), чьи рестораны удостоены 16 звезд Michelin, уже в Баку и предоставит возможность отведать изысканные блюда европейской кухни.

Шеф-повар Седат – представитель династии поваров османского двора. Этот факт не оставлял выбора, и Седат  продолжил на профессиональном уровне традиции семьи. Он не ограничился практикой во французской и британской кухнях и получил образование в знаменитом Le Cordon Bleu (самая крупная школа гостиничного сервиса и кулинарии в мире), после чего расширил знания в области кулинарии.

 

Кулинария Седата представляет собой микс традиционного и европейского стилей, что придаст новый «вкус» ресторану Sky GRILL.

 

В новом сезоне Sky GRILL своей завораживающей панорамой Баку и изысканной кухней будет в списке must visit ресторанов.

Резервировать столы надо уже сегодня.

Адрес: Азербайджан, Баку, проспект Азадлыг, 1B.

Телефон: +994 12 464 50 00.

https://www.instagram.com/hiltonbaku/?hl=ru

https://www3.hilton.com/en/hotels/azerbaijan/hilton-baku-GYDHBHI/index.html

На правах рекламы 

Telegram WhatsApp

1 047

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net