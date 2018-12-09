Республиканская партия Армении заявляет о нарушениях в ходе голосования

Представители Республиканской партии Армении заявляют о различных нарушениях в ходе парламентских выборов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, в частности, по словам бывшего главы парламентской фракции РПА Ваграма Багдасаряна, на многих избирательных участках зафиксированы нарушения с бюллетенями, имело место отсутствие бюллетеня №1 (бюллетень РПА).

"Люди, которые оказывают "медвежьи услуги" (властям - ред.), приносят им несколько дополнительных голосов, но в то же время бросают тень на качество и прозрачность выборов. Если мы хотим поистине демократичных выборов, то такие случаи должны быть полностью исключены", - сказал Багдасарян журналистам.

Он напомнил о словах Пашиняна, который грозился "размазать по асфальту", "бить по стенам", "отрубить руку".

Такая риторика, по мнению республиканца, ни к чему хорошему не приведет.

О нарушениях заявил и зампред РПА Армен Ашотян.

По его информации, в Ванадзоре на одном из участков отсутствовал бюллетень Республиканской партии. Он заявил, что также наблюдаются случаи указаний избирателям, за кого голосовать. В частности, людей инструктируют отдать свой голос за блок "Мой шаг".

1news.az