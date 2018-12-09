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Республиканская партия Армении: В стране нет правосудия

9 Декабря, 2018 в 21:51 ~ 1 минута на чтение 1025
Республиканская партия Армении: В стране нет правосудия

Содержание известной прослушки доказало, что в Армении абсолютно нет правосудия.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в беседе с журналистами 9 декабря бывший глава спецслужб времен правления Левона Тер-Петросяна Давид Шахназарян, включенный в головную часть пропорционального списка Республиканской партии Армении на парламентских выборах.

«Создана ситуация, когда при власти Пашиняна любая личность, подвергшаяся наказанию, может обратиться в международный суд и, представив данную прослушку, напрямую показать полное отсутствие правосудия в Армении, потому что правосудие превратилось в исполнительный орган Пашиняна. Ну а после этой прослушки прокуратура просто обязана, и я сам требую того, чтобы Пашинян был вызван на допрос. Ему надо отправить повестку, чтобы он пришел в прокуратуру, пусть помаленьку учится давать показания», - подчеркнул бывший глава спецслужб.

1news.az

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