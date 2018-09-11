Республиканская партия Армении в Брюсселе ведет активную кампанию против Пашиняна

Республиканская партия Армении в эти дни ведет активную кампанию на внешнеполитическом фронте против властей страны.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета «Грапарак».

В частности, отмечается, что зампред партии и глава парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян проводит встречи в Брюсселе, рассказывая европейским чиновникам об ошибках и «киксах» Никола Пашиняна и его команды. Тем самым Ашотян, как пишет газета, пытается настроить европейских политиков против армянского премьера.

Республиканец рассказывает европейским коллегам об игнорировании прав человека, нарушениях конституционного строя, попирании свободы слова, которые, по его мнению, наблюдаются в Армении.

По итогам этих встреч председатель Европейской народной партии Жозеф Доль написал в своем Facebook, что необходимо «внимательно следить за процессами, протекающими в странах Европейского соседства».

Глава ЕНП выразил надежду, что премьер-министр Армении будет уважать верховенство закона и независимость законодательного органа.

По его словам, гражданские акции всегда легитимны, но они не должны заменять парламентскую демократию.

А.А.