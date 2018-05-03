Республиканская партия Армении поддержит кандидата от оппозиции

Республиканская партия Армении не будет выдвигать своего кандидата и поддержит оппозиционного.



«Пусть одна треть депутатов выдвинет единого кандидата, и мы его поддержим», - сказал журналистам в парламенте лидер фракции РПА Ваграм Багдасарян.



«Понимая важность развития для страны и считая ее императивом, партия заявляет, что в республике 8 мая будет законно избранный премьер-министр. Республиканская партия Армении своего кандидата не выдвинет», - добавил он,- сообщает «Спутник Армения».



Отметим, одну треть депутатов (минимум 35 голосов) могут набрать блок «Царукян» и какая-либо из двух фракций – «Дашнакцутюн» и «Елк» (либо все вместе).

Он призвал демонстрантов больше не блокировать дороги в Ереване и по республике, в том числе ведущие в аэропорт, а также железную дорогу и метро, и вернуться в конституционное поле.

Ранее парламент не смог выбрать кандидата в премьер-министры, так как РПА, имеющая большинство, проголосовала против.

Во второй раз выборы премьер-министра Армении состоятся на специальном заседании парламента 8 мая.

А.А.