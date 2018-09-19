Республиканская партия Армении: Для Пашиняна его локальные политические интересы важнее

Перенос премьер-министром Армении Николом Пашиняном на несколько дней своего рабочего визита в США для того, чтобы принять участие в голосовании на выборах в Совет старейшин Еревана, демонстрирует, что для главы правительства его локальные политические интересы и представления намного важнее, чем внешняя политика и государственные подходы Армении.

Об этом написал на своей странице в Facebook вице-председатель Республиканской партии Армении, глава постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян.

«Жаль, что официальная встреча с Трампом так и не получается», - отметил Ашотян, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян перенес свой визит в США в рамках участия в сессии Генассамблеи ООН, чтобы 23 сентября проголосовать на выборах в Совет старейшин Еревана.

С.А., Э.Т.