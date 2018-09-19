«Репортеры без границ» осуждают обыски в офисе Yerevan Today

Одна из самых влиятельных организаций по защите прав журналистов – «Репортеры без границ» (РБГ) - осудила обыски в редакции издания Yerevan Today.

В организации выразили недовольство действиями полиции, из-за которых работа сайта была приостановлена на семь часов, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Также РБГ возмутило, что правоохранители изъяли компьютерную технику и провели обыски в доме директора издания.

«Обыски в офисе Yerevan Today и изъятие оборудования представляют собой серьезные нарушения принципа защиты источников журналистов, что гарантируется законодательством Армении и Европейским судом по правам человека. Мы сожалеем, что полиция не выбрала менее навязчивый и более рациональный способ достижения своей законной цели», — сказал глава РБГ в Восточной Европе и Центральной Азии Иоганн Бих.

Следственный комитет и 6-е управление полиции провели обыски в редакции сайта 17 сентября. Был изъят один процессор и несколько жестких дисков. Правоохранители пытались найти доказательства того, что сайт обнародовал прослушку глав СНБ и ССС раньше всех, а также технику, необходимую для ее проведения.

Напомним, что 11 сентября в Сети появилась прослушанная запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. В ходе 8-минутного разговора главы силовых структур обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года.

С.А., Э.Т.