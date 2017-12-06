Рэпер Dado прокомментировал информацию о фиктивности брака с Натаван Хабиби, вновь признавшись ей в любви – ФОТО

Рэпер Dado (Саид Алиев) сделал официальное заявление в связи с разводом с популярной певицей Натаван Хабиби, опубликовав в Instagram нижеприведенное обращение к СМИ и поклонникам.

Отметим, что на фоне новостей о разводе певицы и рэпера ряд СМИ опубликовал информацию о том, что их свадьба была фиктивной, и что Dado якобы получил за роль жениха определенный гонорар.

«Даже не знаю, с какой новости о нас начать. О распаде семьи или же о выдуманных журналистами ради рейтинга новостях. Скажу, что я не тот мужчина, жизненные принципы которого строятся на деньгах. Обязательно разберусь с людьми, распространившими данную информацию, и потребую представить мне факты, откуда появился этот абсурд. Это поклеп и клевета.

А может кто-то и видит себя в подобной роли и нормально смотрит на подобный шаг, думая «это люди шоу-бизнеса». Нет! Я не из таких людей. Мое имя и чувства не продаются. Придите в себя, что вы творите? Не теряйте человечности, ведь помимо сегодня, есть и завтрашний день. Не трогайте мою семью.

Ната, извиняюсь за происходящее, ты моя семья и я до последнего буду наставить на сохранении брака. Очень сильно люблю тебя», - отмечает Dado.

Напомним, что сразу после того, как Н.Хабиби заявила о разводе, Dado признался ей в любви, отметив, что вокруг немало людей, которые радуются распаду их семьи.

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Ф.В, Г.Р.