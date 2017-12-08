Религиозные деятели Лос-Анджелеса: «Азербайджанский мультикультурализм – пример для мира» - ФОТО

В Лос-Анджелесе в рамках мероприятия, посвященного традициям мультикультурализма, разнообразия и толерантности, успешно прошла премьера снятого при поддержке Фонда Гейдара Алиева фильма «Под одним солнцем».

По сообщению генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, этот документальный фильм, исполнительным продюсером которого является Арзу Алиева, снят Бакинским медиа-центром. В кинокартине рассказывается о жизни в Азербайджане представителей различных религий и национальностей.

Выступившие на мероприятии представители религиозных общин заявили о важности примера Азербайджана для сегодняшнего мира, в котором остро ощущается большая потребность в межкультурном диалоге и толерантности.

В свою очередь, генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев отметил, что исторические традиции толерантности и мультикультурализма в нашей стране стали государственной политикой. Дипломат подчеркнул, что на протяжении веков представители всех религий и национальностей проживают в Азербайджане в условиях мира и братства.

Ялчин Алиев, Э.Т.