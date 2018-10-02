Ректор БВШН Эльмар Гасымов встретился с директором по работе с персоналом компании SOCAR Turkey

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с директором по работе с персоналом компании SOCAR Turkey Сибель Угур.

В ходе встречи, прошедшей в БВШН, ректор подробно рассказал гостье об организации учебного процесса и последних достижениях вуза, а также его выпускниках. Он сообщил, что на предприятиях компаний SOCAR в Турции – Petkim Petrokimya Holding и нефтеперерабатывающего завода STAR – работают свыше 30 выпускников БВШН, а студенты вуза ежегодно проходят здесь летнюю стажировку.

Поблагодарив за теплый прием и предоставленную информацию, Сибель Угур отметила высокий уровень подготовки выпускников БВШН, которые успешно начали профессиональную карьеру на предприятиях SOCAR Turkey. Она также подчеркнула, что опыт и поддержка Высшей школы может сыграть важную роль в становлении Академии SOCAR Turkey, которую планируется основать в скором будущем. Директор по работе с персоналом сообщила, что, как и в предыдущие годы, в рамках сотрудничества компании и вуза студенты последнего курса БВШН смогут принять участие в конкурсе кандидатов на вакансии в SOCAR Turkey.

На встрече была достигнута договоренность о том, что директор по работе с персоналом SOCAR Turkey Сибель Угур проведет встречу со студентами БВШН и мотивационные семинары, посвященные программам стажировки и перспективам трудоустройства в компании.

Э.Т.