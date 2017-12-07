США выражают поддержку усилиям Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Об этом заявил в ходе своего выступления на 24-й встрече глав МИД стран ОБСЕ в Вене госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
«Мы должны добиться прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта»,- сказал он, передает АПА.
Рекс Тиллерсон указал, что Соединенные Штаты приветствуют намерение президентов Азербайджана и Армении активизировать переговоры и их приверженность усилиям по снижению напряженности в зоне конфликта.
«Прогресс может быть достигнут только при наличии политической воли», - сказал он.
Совет министров ОБСЕ (или СМИД ОБСЕ) представляет собой формат встречи министров иностранных дел всех 57 стран-членов Организации для обсуждения проделанной за год работы и обмена мнениями по наиболее острым вопросам в сфере безопасности.
Нынешний саммит подытожит председательство Австрии в организации в 2017 году, которое ставило перед собой следующие ключевые цели - урегулирование конфликтов, восстановление доверия между странами-членами ОБСЕ, борьба с радикализацией и экстремизмом.
Эльшан Рустамов, Г.Р.