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Рекс Тиллерсон: «Мы должны добиться прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта»

Сегодня в 15:35 ~ 1 минута на чтение 333
Рекс Тиллерсон: «Мы должны добиться прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта»

США выражают поддержку усилиям Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. 

Об этом заявил в ходе своего выступления на 24-й встрече глав МИД стран ОБСЕ в Вене госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Мы должны добиться прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта»,- сказал он, передает АПА.

Рекс Тиллерсон указал, что Соединенные Штаты приветствуют намерение президентов Азербайджана и Армении активизировать переговоры и их приверженность усилиям по снижению напряженности в зоне конфликта.

«Прогресс может быть достигнут только при наличии политической воли», - сказал он.

Совет министров ОБСЕ (или СМИД ОБСЕ) представляет собой формат встречи министров иностранных дел всех 57 стран-членов Организации для обсуждения проделанной за год работы и обмена мнениями по наиболее острым вопросам в сфере безопасности.

Нынешний саммит подытожит председательство Австрии в организации в 2017 году, которое ставило перед собой следующие ключевые цели - урегулирование конфликтов, восстановление доверия между странами-членами ОБСЕ, борьба с радикализацией и экстремизмом.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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