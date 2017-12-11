Рекорд Дабо, незаменимый Безотосный и низкая посещаемость. «Габала» подвела итоги

Официальный сайт «Габалы» подвел итоги выступления команды в первой половине чемпионата.

Как сообщает 1news.az, в 14 матчах «Габала», одержав 10 побед и единожды сыграв вничью, набрала 31 очко. Ровно столько же было и после двух кругов и в прошлом году.

«Габала» стала самой результативной командой, забив 28 голов. Пропустили при этом габалинцы 14 голов. «Габала» также больше остальных набрала очков в гостевых матчах - 15. «Габала» - одна из двух команд, которой удавалось забивать в 13 из 14 матчей.

Нападающий «Габалы» Багали Дабо не покидает поле без гола уже четыре тура подряд, что является рекордом клуба.

За 7 домашними матчами «Габалы» со стадиона в общей сложности следило 9765 человек. Рекорд был на игре против «Карабаха» - 3000.

В первой половине чемпионата в составе «Габалы» на поле выходило 22 футболиста. Голкипер команды Дмитрий Безотосный отыграл все матчи от свиста до свистка. Багали Дабо также был на поле во всех матчах. Француз также является лучшим бомбардиром команды – 9 голов.

Футболисты «Габалы» получили 30 карточек – 28 желтых и 2 красные. Удалялись с поля Джавид Гусейнов и Стивен Монроз.

Теймур Максутов