Реджеп Тайип Эрдоган осудил убийство армянами невинных людей в результате Ходжалинского геноцида

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 26 февраля позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, глава государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в президентской деятельности во имя благополучия братского турецкого народа.

Президент Турции поблагодарил Президента Ильхама Алиева за оказанное внимание.

Реджеп Тайип Эрдоган еще раз осудил убийство армянами невинных людей в результате Ходжалинского геноцида, выразил в связи с этой трагедией свои соболезнования Президенту Азербайджана.

Глава Азербайджанского государства выразил признательность за соболезнования.

Президенты Азербайджана и Турции выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии дружеских и братских связей между двумя странами во всех областях.

Ялчин Алиев, Э.Т.