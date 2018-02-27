Редкое природное явление поразило жителей Бразилии - ФОТО - ВИДЕО

меньше минуты на чтение

В бразильским штате Санта-Катарина вокруг солнца появился оптический феномен гало, пишет Globo.

Необычное природное явление бразильцы могли наблюдать 26 февраля. Гало виднелось в столице штата — Флорианополисе, а также в нескольких близлежащих городах.

Пользователи выложили в сеть фотографии и видео феномена с разных ракурсов.

Гало возникает вокруг мощных источников света — в основном это солнце или луна. Преимущественно это явление происходит из-за ледяных кристаллов в перистых облаках в верхних слоях тропосферы. Отраженный и преломленный кристаллами свет часто придает гало радужный оттенок.

ria.ru