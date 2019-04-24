Рецепт счастья для каждой семьи – бытовая техника от Samsung

В каждой семье есть свой секрет счастья, а для Суперсемьи – это бытовая техника от Samsung.

Ведь если вы тратите меньше времени на готовку, стирку и уборку, то вы уделяете больше внимания своим родным и близким. Многие мамы совмещают заботу о семье и успешную карьеру, но при этом иногда им не хватает времени ни на что. Воскресные дни или праздничный отпуск они попросту тратят на уборку дома и на дела, которые не успели доделать в течение тяжелой рабочей недели.

Samsung предлагает в помощь нашим мамам новую линейку продуктов. Так, например, стиральная машина Add Wash уменьшает время, которое вы обычно тратите на стирку, благодаря большой вместимости, а также дополнительной дверце Add Door. Благодаря данному усовершенствованию можно с легкостью выстирать все вещи за одну стирку, не дожидаясь конца процесса, чтобы добавить забытую одежду. Для этого просто необходимо приостановить процесс стирки и использовать дополнительную дверцу. Также вы можете добавить вещи, отстиранные вручную, в общий отжим или долить кондиционер.

Новые микроволновые печи от Samsung позволят приготовить изысканные блюда за считанные минуты. Гадаете, что приготовить на ужин? Вам на помощь придут готовые рецепты, для которых необходимо просто смешать ингредиенты. Также микроволновая печь обеспечит вас полезным питанием: хотите приготовить картошку фри - ваше желание будет исполнено в мгновение ока без единой капли масла.

Чтобы процесс уборки не затягивался и не отнимал ваше свободное время, Samsung представляет новый пылесос, работающий на турбине Anti Tangle. Как видно из названия Anti Tangle – «против клубков», новая технология позволяет предотвратить наматывание клубков волос и грязи на вентиль турбины, тем самым сохраняя силу всасывания. Логично, что если ничего не препятствует движению воздуха внутри пылесоса, то сила всасывания остается неизменной. Таким образом, вы не тратите время на чистку забитой турбины, а плавно переходите из комнаты в комнату, завершая процесс уборки значительно быстрее.

А чтобы у мамы всегда были под рукой свежие продукты, инженеры Samsung предлагают совершенно новый подход к хранению продуктов в холодильнике. Новые холодильники работают на основе двух потоков воздуха, охлаждающих каждую камеру в отдельности. Так система, называющаяся Twin Cooling, позволяет полностью контролировать условия хранения продуктов и обеспечивает до 70% влажности внутри камер.

Теперь вы знаете, что секрет счастья кроется в мелочах, которые делают вашу жизнь проще. Доверьте свои заботы по дому бытовой технике от Samsung и помните: Суперсемья – это Семья Samsung.

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