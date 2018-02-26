Реанимация «Нефтчи». Какой будет команда при Камране Гулиеве?

В руководстве «Нефтчи» снова произошли серьезные изменения.

Это уже третья попытка возродить клуб, но на этот раз впору говорить о срочной реанимации, так как пациент нуждается в неотложном исцелении от хандры, уже который год не дающей занять подобающее место клубу, долгое время именовавшемуся флагманом нашего футбола.

Неделю назад столичный клуб осуществил очередной трансфер… президента «Сумгайыта» Камрана Гулиева. А затем из «Сумгайыта» в стан «Нефтчи» перешел и Джейхун Султанов. Теперь он – спортивный директор «нефтяников».

Еще в качестве футболиста Джейхун успел поиграть за многие ведущие клубы страны, в том числе за «Хазар-Лянкяран». Но в «Нефтчи» оказался уже после завершения карьеры, и теперь, в том числе, будет отвечать за трансферы.

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Трансферы – это одно из тех направлений, по которым к предыдущим руководителям клуба было много вопросов. Прежние руководители все время твердили, что бюджет уже не тот. Но почему-то «Зиря» с еще меньшим бюджетом находила, к примеру, Ричарда Гадзе, одного из бомбардиров чемпионата, и даже у «Кяпяза» есть такой футболист как Дарио Федерико, а «Сумгайыт» и вовсе обходится без легионеров, и в последних двух сезонах точно смотрится предпочтительнее «Нефтчи».

Подъем «Сумгайыта», борьба за еврокубки, симпатичный футбол – это, несомненно, большая заслуга главного тренера Самира Аббасова. Но в основе строительства клуба и организации его деятельности, конечно же, стоит Камран Гулиев.

Если в руководящем эшелоне клуба непорядок, команду постоянно будет лихорадить. Это мы уже не первый сезон видим на примере как раз «Нефтчи». Сначала с треском провалилась идея с коллективным управлением – Наблюдательским советом и представляющим его исполнительным директором в лице Эльнура Мамедова, который попросту оказался профнепригодным. Потом клуб снова вернулся к президентской форме управления. Вытаскивать команду из «ямы» было поручено Орхану Гусейнзаде, до того момента не обладавшему подобным опытом.

Нельзя однозначно утверждать, что Орхан Гусейнзаде в «Нефтчи» провалился, но события в клубе начали развиваться явно не по тому сценарию, какой планировался. В плане спортивных результатов «Нефтчи» может и исправил в определенном смысле ситуацию. Но это если сравнивать результаты с провальным прошлым сезоном. В текущем «Нефтчи» идет пока пятым в чемпионате из восьми команд, и на 7 очков отстает от скромного «Сумгайыта». Между прочим, «Нефтчи» проиграл сумгайытскому клубу дважды в этом сезоне.

Подлила масла в огонь и сомнительная трансферная политика. Причем, касается это как местных футболистов, так и легионеров.

К примеру, в конце декабря «Нефтчи» отказался от своего воспитанника, 23-летнего Магсада Исаева и приобрел на его позицию Илькина Гыртымова. Достаточно спорное решение. Особо не выделяются высоким уровнем игры и легионеры «Нефтчи». На сегодняшний день «Нефтчи» - «середнячок» чемпионата, который старается навязать борьбу за Лигу Европы своему единственному конкуренту за четвертое место в еврокубках «Сумгайыту». Правда, «Кешля» через кубок может также пробиться в Лигу Европы, но это лишь один из раскладов.

Невнятная трансферная политика, слабые результаты во время январских сборов, странная история с Тарланом Ахмедовым в Анталье, которая привела к ухудшению отношений с главой ПФЛ Рамином Мусаевым. Все эти факторы сложились в единый пазл, и где-то «наверху» было принято решение отправить Орхана Гусейнзаде в отставку.

Камран Гулиев – человек в футболе не новый. На протяжении 8 лет он руководит «Сумгайытом» - проектом, где нет легионеров, а предпочтение отдается молодым местным игрокам. В первые годы сумгайытцы были неизменными аутсайдерами чемпионата. Но в последние годы, помимо молодых игроков, начали привлекать в состав и опытных футболистов. А после приглашения на пост главного тренера Самира Аббасова дела у команды и вовсе пошли в гору. В этом сезоне «Сумгайыт» стал автором самой громкой сенсации, выбив из кубка «Карабах». В чемпионате сумгайытцы идут на четвертом месте и уверенно шагают по направлению к первой в своей истории Лиге Европы.

Учитывая небольшой бюджет, гораздо меньший, чем у того же «Нефтчи», отсутствие легионеров и ставку на молодых игроков, Лига Европы станет очень высоким достижением для клуба. Парадокс, но теперь Камран Гулиев должен воспрепятствовать своему, уже бывшему, клубу пробиться в еврокубки и, напротив, помочь сделать это «Нефтчи».

Более того Камран Гулиев должен «реанимировать» свой новый клуб, произвести структурные изменения, изменить подход и вернуть некогда клуб №1 в стране на правильные рельсы. Но для этого ему должен быть предоставлен полный карт-бланш. В первую очередь, это невмешательство в дела клуба и немного времени для ознакомления с ситуацией. Ведь назначение Камрана Гулиева – это очередная попытка оздоровить «Нефтчи». Репутация Камрана Гулиева, который не был замечен в «темных делах», будучи президентом «Сумгайыта», должна сыграть только на руку.

Камран Гулиев – это человек, который смог добиться неплохих результатов в клубе даже со скромным бюджетом. В «Нефтчи» в этом плане возможностей больше. Камран Гулиев зарекомендовал себя как эффективный менеджер, который небезуспешно искал пути заработать, будучи президентом «Сумгайыта». В качестве примера можно указать партнерское соглашение с «Капитал Банком», подписанное в 2014 году, после чего домашний стадион клуба носит название «Капитал Банк Арена».

В «Нефтчи» у Камрана Гулиева дел будет гораздо больше, а давления – в разы сильнее. Фанаты «Нефтчи» соскучились по большим победам. Опытный функционер возложил на свои плечи тяжелую ношу – возрождение клуба, имеющего самую богатую историю. И теперь он должен вершить новую.

Теймур Максутов, Г.Р.