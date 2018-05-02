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«Реал» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в финал Лиги чемпионов – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 00:58 ~ 1 минута на чтение 1199
«Реал» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в финал Лиги чемпионов – ФОТО – ВИДЕО

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Реал» принимал «Баварию».

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:2.

В составе мадридской команды дубль оформил французский нападающий Карим Бензема, отличившись на 11-й и 46-й минутах. За немецкую команду голами отметились Йозуа Киммих и Хамес Родригес на 3-й и 63-й минутах соответственно.

В первом матче мадридцы победили со счётом 2:1. Таким образом, «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, а «Бавария» завершила участие в турнире.

Источник: «Чемпионат»

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