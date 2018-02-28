«Реал» потерял интерес к Гарри Кейну и нацелен приобрести другого топ-форварда

Мадридский «Реал» потерял интерес к звезде «Тоттенхэма» Гарри Кейну, и теперь нацелен приобрести другого топ-форварда.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал главным кандидатом на усиление позиции центрального нападающего в стане «бланкос». Отметим, что в течение продолжительного времени главным кандидатом на эту роль считался как раз Кейн, однако сейчас «Реал» сменил свои приоритеты.

По информации издания, в «Королевском клубе» видят сделку по Кейну очень трудной для осуществления, поэтому решили переключить свое внимание на Роберта Левандовски, который в свою очередь также хотел бы попробовать себя в Мадриде.

Ранее сообщалось, что за 29-летнего Левандовски испанцы готовы заплатить 150 миллионов евро.

Ф.Р.