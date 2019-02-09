«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби - ВИДЕО

В Мадриде завершилась игра 23-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Реалом».

«Сливочные» на чужом поле сумели добиться победы со счетом 3:1 и вышли на второе место в Ла Лиге.

В составе победителей мячи забили Каземиро, Серхио Рамос и Гарет Бэйл. У хозяев поля единственный гол оказался на счету Антуана Гризманна.

«Королевский клуб» обошел «Атлетико» в турнирной таблице чемпионата Испании и занимает теперь второе место с 45 очками. Команда Диего Симеоне опустилась на третью строчку с 44 баллами.

Vesti.ru