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«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби - ВИДЕО

9 Февраля, 2019 в 21:52 ~ 1 минута на чтение 707
«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби - ВИДЕО

В Мадриде завершилась игра 23-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Реалом». 

«Сливочные» на чужом поле сумели добиться победы со счетом 3:1 и вышли на второе место в Ла Лиге.

В составе победителей мячи забили Каземиро, Серхио Рамос и Гарет Бэйл. У хозяев поля единственный гол оказался на счету Антуана Гризманна.

«Королевский клуб» обошел «Атлетико» в турнирной таблице чемпионата Испании и занимает теперь второе место с 45 очками. Команда Диего Симеоне опустилась на третью строчку с 44 баллами.

Vesti.ru

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