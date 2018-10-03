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Реакция кореянок на азербайджанскую женскую красоту: «В Корее тоже так ходили…» – ВИДЕО

Сегодня в 17:10 ~ 1 минута на чтение 434
Реакция кореянок на азербайджанскую женскую красоту: «В Корее тоже так ходили…» – ВИДЕО

В YouTube представлен ролик, в котором показана реакция трех кореянок на азербайджанскую женскую красоту.

В ролике на YouTube канале «Evgesha고려인남자» три кореянки смотрят видео с участием fashion и beauty блогера Афет Багировой, в котором показана 100-летняя история причесок азербайджанских женщин за полторы минуты.

«Красиво», - говорят девушки, следя за тем, как менялась мода на прически за 100 лет, подчеркивая, что «в Корее тоже так ходили», комментируя образ 90-х годов

Отметим, что проект «100 лет…» в своем время был снят командой стилистов, возглавляемой Эльнарой Нахмедовой (Beauttech) – автор видео Фуад Голд.  

Ф.В, Г.Р.

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