Разводящаяся с мужем Ани Лорак растрогала поклонников снимком с дочерью – ФОТО

Официально подавшая на прошлой неделе на развод с мужем Муратом Налчаджиоглу певица Ани Лорак старается проводить больше времени с дочерью Софией.

После двух месяцев молчания и необщения со СМИ на тему личной жизни А.Лорак решила подать на развод с супругом, изменившим ей с киевской тусовщицей Яной Беляевой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Комсомольскую правду», детали развода не разглашаются, известно лишь то, что певица не будет препятствовать общению М.Налчаджиоглу с дочерью, с которой он сможет встречаться по выходным.

Сама же А.Лорак также старается в такой трудный для нее момент больше внимания уделять дочери, очередной снимок с которой растрогал поклонников звезды – нижеприведенный кадр звездная мама подписала: «Мое сердце!».

«Лицо матери, обнимающей своего ребенка, как-то по-особому светится», «Очень грустное фото», «Как красиво! Очень трогательное фото! Мамочка и доченька!», «Все будет хорошо», - пишут фолловеры под снимком разводящейся певицы, подчеркивая, что дочь А.Лорак выглядит на фото грустной.

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Ф.В, Г.Р.