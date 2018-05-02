Развитие регионов в I квартале 2018 года

«Мы можем гордиться показателями, достигнутыми в первом квартале».

Ильхам Алиев,

Президент Азербайджанской Республики

Как уже сообщалось, на заседании Кабинета Министров Азербайджана были обсуждены итоги социально-экономического развития страны в первом квартале 2018 года. Если прошлый год в стране был годом стабилизации, то нынешний — год стремительного развития. И это подтверждают итоги первого квартала. И так, в первом квартале экономика Азербайджана выросла на 2,3 процента. В ненефтяном секторе рост составил примерно 3 процента. За указанный период рост промышленности увеличился на 2 процента, а ненефтяная отрасль — на 10 процентов, что, по сути, является рекордным показателем. Аграрный сектор вырос на 4,2 процента. Здесь отрасль выросла более чем на 50 процентов, что напрямую связано с выращиванием хлопчатника и другой технической культуры. В экономику страны были вложены инвестиции на сумму 3,5 млрд долларов, значительная часть — иностранные инвестиции, что говорит о привлекательности нашей страны для зарубежных инвесторов. Валютные резервы республики увеличились на 2,2 миллиарда долларов и в настоящее время составляют 44,2 миллиарда долларов. Наш внешнеторговый оборот вырос на 31 процент, а экспорт, точнее, ненефтяной экспорт, увеличился на 37 процентов, общий экспорт вырос на 24 процента. Это — наглядный пример нашей политики, потому что диверсификация экспорта является основным приоритетным вопросом в экономической сфере с тем, чтобы мы получали больше валюты именно в ненефтяном секторе. Растут объемы местного производства, созданы 34 тысячи новых рабочих мест, в том числе 31 тысяча — постоянные.

Итоги первого квартала находятся в центре внимания регионов республики, где они обсуждаются на собраниях трудовых коллективов. В Физулинском районе страны в первом квартале текущего года произведено продукции на сумму свыше 25 млн манатов, что в сравнении с прошлым годом больше на 12 процентов. Построили памятник-комплекс, посвященный жертвам геноцида в Ходжалы, продолжается строительство больницы в селе Балахмедлы, других зданий госучреждений. Возросли объемы производства в аграрном секторе. В период весенне-полевых работ на площади в 102 га засеяли картофель, 414 га — сахарную свеклу, проводится сев хлопчатника на площади в 2 тысячи гектаров. С отчетным докладом об итогах социально-экономического развития Физулинского района в первом квартале 2018 года выступил глава Исполнительной власти Алы Алыев.

Трудовыми успехами отмечен первый квартал текущего года и в Сабирабадском районе. Они зафиксированы конкретными данными статистики. Открыто 277 новых рабочих мест, широким фронтом продолжаются работы по ремонту жилых зданий, прокладке шоссейных дорог, газификации сел Мугани. В этом году жители Мугани будут выращивать хлопчатник на площади более чем 15 тысяч гектаров. О задачах района по ускоренному развитию экономики на совещании рассказал глава Исполнительной власти Назим Исмаилов.

В Дашкесане заметно выросли объемы производства продукции сельского хозяйства, продолжаются работы по обеспечению населения питьевой водой, строится городская канализация, сельские дороги. Успешно продолжается сев культур растениеводства, улучшается племенное поголовье крупного рогатого скота. На совещании с отчетным докладом выступил глава Исполнительной власти района Ахад Абыев, сообщивший, что газификация района будет доведена до 95 процентов.

В Самухском районе объем производства продукции составил свыше 26 млн манатов, рост в промышленности — более 38 процентов, аграрном секторе — около 9 процентов. Для развития предпринимательства выделены льготные кредиты в объеме 26 тысяч манатов, открыто свыше 270 рабочих мест, продолжается строительство сельских дорог, новых зданий школ модульного типа. О проделанной работе в первом квартале текущего года рассказал глава Исполнительной власти района Алы Годжаев.

В Бейляганском районе стремительно развиваются промышленность и аграрный сектор. По итогам первого квартала, в районе было произведено продукции на сумму свыше 52 млн манатов, открыто 693 рабочих места, из которых 418 — постоянные. Успешно развивается аграрный сектор экономики, особенно производство зерновых культур, хлопководство, животноводство. В районе насчитывается свыше 52 тысяч голов крупного рогатого скота и свыше 300 тысяч овец и коз. Произведено 2484 тонны мяса, 11.063 тонны молока, 222 гектара засеяли сахарной свеклой, 377 га — картофелем, 995 га — овощами, 97 га — бахчевыми культурами, в сравнении с прошлым годом плантации хлопчатника расширились на 1060 гектаров. Глава Исполнительной власти района Вагиф Абдуллаев рассказал о стремительном развитии экономики Бейляганского района в 2018 году.

Удачным выдался первый квартал года и для Джалилабадского района. На площади свыше 10 гектаров аграрии провели сев весенних культур растениеводства. На ниве площадьюсвыше 54.900 гектаров зреет новый урожай ячменя и пшеницы, виноградные плантации составили свыше 1330 гектаров, клубники — 420 гектаров, подготовлены земельные участки для сева хлопчатника. В районе продолжаются работы по благоустройству, озеленению, в село Сабирабад впервые подали газ, а количество газифицированных сел составило 49. Ускоренными темпами строятся дороги, которые соединят дальние села с райцентром. Глава Исполнительной власти Намик Зейналов рассказал о том, что в районе будут построены 10 школ модульного типа.

Подобные совещания прошли и в других регионах республики. На них были проанализированы итоги первого квартала 2018 года, свидетельствующие о стремительном развитии экономики Азербайджана.

Зейтулла ДЖАББАРОВ