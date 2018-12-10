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«Разные, но равные»: вдохновляющие истории успеха людей с инвалидностью в Азербайджане – ВИДЕО

10 Декабря, 2018 в 19:21 ~ 1 минута на чтение 579
«Разные, но равные»: вдохновляющие истории успеха людей с инвалидностью в Азербайджане – ВИДЕО

Инвалидность – не преграда к счастливой и полной жизни, главное – любить ее, верить в себя, идти за мечтой и быть самим собой.

Такая мысль красной нитью проходит через 12-минутный фильм, который рассказывает несколько вдохновляющих историй успеха людей в Азербайджане, имеющих ту или иную форму инвалидности.

Здоровое и успешное общество – это инклюзивное общество, и это означает, что место в нем есть каждому человеку без исключения, где каждый человек значим и все имеют равные возможности образования, развития, трудоустройства, создания семьи и прочее. Все, что нужно человеку для счастья.

Героев фильма объединяет сила духа, любовь к жизни, готовность внести свой вклад в развитие общества, стать его неотъемлемой частью. А главное – быть счастливым. Ведь когда человек сам готов быть счастливым, никто не может ему в этом помешать!

Фильм снят к Международному дню людей с инвалидностью, который ежегодно отмечается 3 декабря.

Инициатором создания фильма выступила Делегация Евросоюза в Азербайджане. Помогли ей в этом  Программа развития ООН (UNDP), Детский фонд ООН (UNICEF), Общественное объединение «Региональное развитие» при Фонде Гейдара Алиева, а также радио ASAN.

Елена Остапенко, И.А.

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