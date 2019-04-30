«Равные возможности»: Бакметрополитен создал все условия, позволяющие инвалидам ездить в «подземке» – ФОТО

В целях обеспечения беспрепятственного движения в метро лиц с ограниченными физическими возможностями, в том числе людей на инвалидных колясках, Бакметрополитен создал все условия, позволяющие инвалидам спускаться на станции.

Как сообщил 1news.az начальник Отдела по связям с общественностью Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, этот шаг имеет большую социальную значимость для полноценной интеграции лиц с ограниченными физическими возможностями в общество.

«Создана рабочая группа из 10 человек, которые с помощью специального оборудования будут помогать инвалидам спускаться на станции. Инвалиды могут заранее обратиться в метро, и их встретят на станции и сопроводят до станции назначения. Для этого создан телефон +994 (50) 268 00 65 и специальная мобильная программа, которую можно скачать в Google Play Market или на сайте Бакметрополитена, в разделе Əlçatanmetro».

Заявку на поездку в метро инвалиды должны отправить заранее, как минимум, за час до поездки. Пока в час пик (с 07:00 до 09:30 и с 17:30 до 19:30) поездки инвалидов в метро не осуществляются в целях безопасности пассажиров.

Напомним, что ранее в вагонах составов метро выделили особые места для лиц с ограниченными физическими возможностями, а также было закуплено и передано сотрудникам станций (мобильным группам) специальное устройство для перевозки инвалидных колясок.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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