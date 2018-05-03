Расул Чунаев не смог взять золото, Мария Стадник пробилась в финал за 10 минут - ВИДЕО

В российском Каспийске продолжается чемпионат Европы по борьбе. Как сообщает 1news.az, вчера завершились соревнования по греко-римской борьбе, а также прошли предварительные схватки у девушек.

К сожалению, оба финала, в которых выступали азербайджанские «классики», оказались неудачными. Оба наших борца проиграли соперникам из России. Мурад Мамедов (60 кг) в финале проиграл Сергею Емелину (5:6).

После финала Мурад Мамедов рассказал, что это его первый чемпионат Европы на взрослом уровне, и он полностью выложился в финале.

Второй финал проиграл лидер сборной Расул Чунаев, который уступил Адаму Кураку (5:9).

После финала Расул Чунаев отметил, что рассчитывал на золотую медаль.

Бронзовую медаль сборной также принес Рафик Гусейнов, который одержал победу над немцем Роландом Шварцем. Таким образом, «классики» завершили чемпионат Европы с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

Вчера также в борьбу вступили девушки. Лидер сборной Мария Стадник в очередной раз доказала, что у нее нет соперниц в Европе. Стадник одержала три досрочные победы над соперницами Германии, России и Беларуси. Особенно важной оказалась победа над главной соперницей из России Миланой Дадашовой.

Интересно, что в общей сложности для трех побед Марии понадобилось чуть более 10 минут. Сегодня в финале соперницей Стадник будет Эмилия Вук из Румынии.

Сегодня также за бронзу будут бороться Татьяна Омельченко (59 кг) и Сабира Алиева (76 кг).

Теймур Максутов