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Расширена деятельность отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента

Сегодня в 18:24 меньше минуты на чтение 244
Расширена деятельность отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента

Распоряжением Президента Азербайджана в составе отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента создан сектор организации общественно-политической работы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главным направлением деятельности сектора станет координация вопросов, связанных с организацией общественно-политической работы в центральных и местных органах исполнительной власти.

Руководителем нового сектора назначен Вюсал Гулиев, занимающий должность начальника сектора по работе с молодежными организациями отдела по общественно-политическим вопросам.

Р.Д., И.А.

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