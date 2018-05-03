Расширена деятельность отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента

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Распоряжением Президента Азербайджана в составе отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента создан сектор организации общественно-политической работы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главным направлением деятельности сектора станет координация вопросов, связанных с организацией общественно-политической работы в центральных и местных органах исполнительной власти.

Руководителем нового сектора назначен Вюсал Гулиев, занимающий должность начальника сектора по работе с молодежными организациями отдела по общественно-политическим вопросам.

Р.Д., И.А.