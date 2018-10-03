Распоряжение Президента Азербайджана о государственном историко-культурном заповеднике «Басгал»

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о государственном историко-культурном заповеднике «Басгал».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Поселок Басгал Исмаиллинского района, один из древних поселений человека в Азербайджане, обладающих богатой историей и неповторимой природой, является одним из уникальных поселений, которые своими архитектурными особенностями донесли до наших дней элементы городской культуры средних веков. Основанные здесь Гошабулаг, Деремехелле, Демирчибазар и другие древние кварталы, такие историко-культурные памятники, как относящиеся к IX-XIX векам укрепления, мечети, водные и канализационные сети, баня, родники, имения и чинара, возраст которой превышает 300 лет, входят в число ценных образцов нашего культурного наследия.

Население в Басгале, в основном, занималось такими ремеслами, как шелководство и кузнечное дело. В XII-XIII веках изготавливаемые здесь келагаи вызывали большой интерес на Кавказе, в восточных и европейских странах.

В последнее время был осуществлен ряд мер, связанных с развитием созданного в 1989 году Государственного историко-культурного заповедника «Басгал», в том числе поселок был обеспечен природным газом, построен новый мост через реку Басгал, проделана работа по благоустройству, древние улицы частично выложены булыжником, на родниках проделаны определенные реставрационные работы.

Вместе с тем, в настоящее время возникла необходимость в уделении особого внимания проведению в связи с находящимися на территории заповедника историческими и культурными памятниками работ по реставрации и консервации, реконструкции, ремонту и реконструкции систем и линий инженерно-коммуникационного обеспечения, дорожно-транспортной инфраструктуры, возрождению традиционных видов народного ремесла, созданию объектов инфраструктуры отдыха и туризма и обслуживающих сфер, открытию новых рабочих мест.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Государственному агентству по туризму Азербайджанской Республики в месячный срок:

1.1. подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики подробную справку об итогах исследования ситуации, сложившейся на территории Государственного историко-культурного заповедника «Басгал»;

1.2. подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проекты концепции и программы действий, связанных с долгосрочной охраной, консервацией, реставрацией Государственного историко-культурного заповедника «Басгал»;

1.3. представить Президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с построением управления Государственным историко-культурным заповедником «Басгал» в соответствии с требованиями международных стандартов».

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