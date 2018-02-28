Расим Мусабеков: Высказывая радикальную позицию по Карабаху, Армен Саркисян набирает очки перед выборами

Кандидат в президенты Армении от правящей в этой стране Республиканской партии Армен Саркисян в интервью армянскому бюро радио «Свобода» заявил о возможности наделить его полномочиями вести переговоры с Азербайджаном по урегулированию карабахского конфликта.

По его словам, определенность в этом вопросе появится после того, как будет сформировано новое правительство, назначены новый премьер и глава МИД.

А.Саркисян заявил, что у Еревана есть новая стратегия по карабахской проблеме, отметив при этом, что новая система правления в Армении позволяет быть в этом вопросе более гибкими. Он подчеркнул необходимость изменения политики Армении по Карабаху, утверждая, что в новых реалиях готовность к компромиссам не только не вынуждает Азербайджан отказаться от милитаристской политики и не только не укрепляет безопасность Армении, но и увеличивает пространство для агрессивной риторики Баку.

А.Саркисян даже сделал странное в этом смысле заявление: «Лучшая переговорная позиция состоит в том, что твой визави должен думать, что ты не намерен ничего уступать и требуешь все. Это - самая сильная позиция. Что будет после этого, другой вопрос, но твой визави не должен думать, что твои позиции слабы».

Тут у несведущего человека может сложиться впечатление, будто Ереван раньше не на словах, а на деле демонстрировал готовность к реальным компромиссам, чем не преминул воспользоваться Азербайджан, оставив «бедную несчастную» Армению с большим носом.

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков считает позицию, озвученную А.Саркисяном, ничего не значащей.

«По нынешней армянской конституции Саркисян к переговорам по карабахскому урегулированию никакого отношения иметь не будет, поэтому говорить он может что угодно. В реальности же он находится в стороне от этих вопросов», - сказал политолог.

По его мнению, «таким популистским выступлением Саркисян пытается набрать очки до президентских выборов в своей стране, и не более того».

Р.Мусабеков уверен, что А.Саркисян останется в стороне не только от переговоров по Карабаху, он вообще не будет иметь никаких властных управленческих полномочий.

«В принципе, любое правительство и парламентское большинство может не только его, но кого угодно наделить полномочиями на ведение этих переговоров. Но я думаю, что у него таких полномочий не будет, он будет вне этого процесса», - отметил политолог.

Армен Саркисян

«Что касается желания Саркисяна занимать максималистскую позицию на переговорах по Карабаху, то, как говорится, хотеть не вредно. Конечно, предъявлять можно какие угодно претензии, но если за этими претензиями нет никакого правового обоснования, то выступление с подобной позицией обрекает переговоры на срыв и делает саму Армению уязвимой перед международным сообществом. Ведь Азербайджан сдерживает не Армения и не ее войска, которые находятся в Карабахе, Азербайджан сдерживает реакция России и других крупных держав, настаивающих на том, что надо договариваться, и как будто пытающихся эти переговоры продвинуть вперед», - отметил депутат.

В качестве дополнительного отягчающего фактора для Армении Р.Мусабеков напомнил о существовании четырех известных резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года, которые Ереван до сих пор игнорирует.

«Так что, если этот человек, бывший послом на протяжении стольких лет, несет такой бред и до сих пор не понимает, что такое международное право, что можно требовать, а чего нельзя, то мне просто стыдно за армян, что они выбирают себе такого президента. Но, скорее всего, повторюсь, это все же популистские ходы в преддверии выборов», - сказал политолог.

Как отметил депутат, из слов А.Саркисяна получается, будто Армения раньше демонстрировала конструктивизм на переговорах и только сейчас собирается занять жесткую позицию.

«Тут, вероятно, подразумевается высказывание Сержа Саргсяна о готовности вернуть Азербайджану прилегающие к Нагорному Карабаху районы в обмен на легализацию со стороны Баку сецессии Нагорного Карабаха, плюс под предлогом «коридора» Армения собиралась прихватить еще и Кяльбаджар с Лачином. Видимо, Саркисяну кажется, что это и есть проявление конструктивности и готовности к компромиссам со стороны Еревана. Но этот так называемый «компромисс» со стороны Армении слишком дорого обойдется Азербайджану, поскольку предусматривает узаконивание передачи исконной азербайджанской земли – Нагорного Карабаха – под юрисдикцию армян, о чем и речи быть не может», - заявил Р.Мусабеков.

Ялчин Алиев