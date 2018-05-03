Расим Мусабеков: Улицы Армении бурлят, а за кулисами идет ожесточенный политический торг

Депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков на своей странице в Facebook поделился своим видением проходящих в Армении внутриполитических процессов.

«Сторонники Пашиняна парализовали Армению. Перекрыты транспортные магистрали, блокированы госучреждения. Бастуют студенты, врачи, многие предприятия. Закрыты объекты торговли. Острое противостояние власти и улицы налицо. Ситуация кажется безвыходной, но думаю, что за кулисами идет ожесточенный политический торг», - пишет Расим Мусабеков.

По его мнению, Пашинян вовсе не собирался договариваться с РПА как с фракцией большинства в Национальном собрании:

«Хотя вслух это не говорилось, но его цель заключается в том, чтобы перетащить на свою сторону с десяток депутатов РПА и сформировать новое парламентское большинство. Поэтому Пашинян отказывался говорить о том, кто и каким министром будет, какие первоочередные действия намерен осуществить. Пашинян требовал избрать себя премьер- министром, а все остальные вопросы оставить на потом. РПА стало очевидно, что абсолютное большинство их депутатов и представителей в правительстве будут выброшены вон. Многих ожидают преследования».

По убеждению азербайджанского политолога, Пашинян намеревался, опираясь на новое большинство в парламенте, сформировать удобное для себя и своих сторонников правительство, затем провести выгодные изменения в избирательном законодательстве, осуществить некоторые популистские меры, которые позволят на внеочередных выборах одержать победу и обеспечить долговременную власть в Армении.

«Однако РПА, не без помощи и поддержки Москвы, смогла сохранить единство. Лишь один депутат из правительственной фракции проголосовал 1 мая за кандидатуру Пашиняна.

Уверен, что одновременно с давлением посредством взбудораженной улицы Пашинян продолжает за кулисами политический торг с правящей элитой РПА. Скорей всего посредниками выступают действующий президент Армен Саркисян и спикер Национального собрания Ара Баблоян», - отмечает Расим Мусабеков.

«Удастся ли договориться об иной, не Пашиняне, компромиссной фигуре премьер-министра или о создании большой коалиции с участием всех парламентских фракций, включая РПА, а не ее отдельных ренегатов, покажет время.

Альтернативой является силовой сценарий или нарастающий хаос. Мы в Азербайджане должны быть готовы к разному развитию событий», - подчеркивает азербайджанский депутат.

Ф.Багирова