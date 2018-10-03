Расим Мусабеков о том, почему азербайджанцы в Грузии не склонны к сепаратизму

Когда мы говорим о сепаратизме, надо отделять от него ирредентизм и партикуляризм.
Как сообщает 1news.az, об этом на международной конференции в Баку «Сепаратизм как вызов международному порядку» заявил депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.
По его словам, ирредентизм – это когда одна страна посредством создания сепаратизма на территории другой хочет присоединить к себе часть ее территории.
«Как пример можно привести Армению, которая оккупировала азербайджанские территории. Партикуляризм же – это устремления к самостоятельности, которые не приводят к отторжению территорий, например, Татарстан, Якутия», - сказал он.
Р.Мусабеков в качестве положительного примера решения этнических проблем привел сотрудничество между Азербайджаном и Грузией.
«В Грузии проживают компактно азербайджанцы, но за счет правильного выстраивания отношений между Баку и Тбилиси в этом регионе не было сепаратистских тенденций», - сказал он.
Он указал, что захватившая азербайджанские территории Армения понимает, что в случае ухудшения ее отношений с Грузией, она полностью попадет в изоляцию.
«Несмотря на сепаратистские устремления армян в Джавахетии, она открыто не идет против Грузии», - сказал он.
Конференция организована Центром стратегических исследований при Президенте Азербайджана.
Эльшан Рустамов, Г.Р.