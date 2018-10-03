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Расим Мусабеков о том, почему азербайджанцы в Грузии не склонны к сепаратизму

Сегодня в 14:45 ~ 1 минута на чтение 398
Расим Мусабеков о том, почему азербайджанцы в Грузии не склонны к сепаратизму

Когда мы говорим о сепаратизме, надо отделять от него ирредентизм и партикуляризм.

Как сообщает 1news.az, об этом на международной конференции в Баку «Сепаратизм как вызов международному порядку» заявил депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По его словам, ирредентизм – это когда одна страна посредством создания сепаратизма на территории другой хочет присоединить к себе часть ее территории.

«Как пример можно привести Армению, которая оккупировала азербайджанские территории. Партикуляризм же – это устремления к самостоятельности, которые не приводят к отторжению территорий, например, Татарстан, Якутия», - сказал он.

Р.Мусабеков в качестве положительного примера решения этнических проблем привел сотрудничество между Азербайджаном и Грузией.

«В Грузии проживают компактно азербайджанцы, но за счет правильного выстраивания отношений между Баку и Тбилиси в этом регионе не было сепаратистских тенденций», - сказал он.

Он указал, что захватившая азербайджанские территории Армения понимает, что в случае ухудшения ее отношений с Грузией, она полностью попадет в изоляцию.

«Несмотря на сепаратистские устремления армян в Джавахетии, она открыто не идет против Грузии», - сказал он.

Конференция организована Центром стратегических исследований при Президенте Азербайджана.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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