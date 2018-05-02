Расим Мусабеков: «Никол Пашинян может быть убит»

«Мирная революция, начатая в Ереване, которой многие восхищаются в мире, легко может сорваться в традиционный армянский террор».

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков.

Он напомнил, что Республиканская партия Армении 1 мая проголосовала в Национальном собрании против назначения Никола Пашинян премьер-министром. Тот призвал своих сторонников к расширению кампании гражданского неповиновения и грозится полностью парализовать страну.

«Куда все это приведет пока сказать сложно. Правящий режим продемонстрировал, что после отставки Сержа Саргсяна, отступать далее не намерен и власть не сдаст.

В свою очередь Никол Пашинян известен своим упорством в борьбе, которое он неоднократно демонстрировал. Но если у правящей элиты множество голов, то у протестного движения такая голова одна – это Пашинян.

Памятуя недобрую армянскую традицию, дело может дойти и до террористических акций», - пишет Расим Мусабеков.

Он отмечает, что за четверть века независимости в Армении было убито много высокопоставленных политиков, чиновников и журналистов: экс глава республиканского КГБ, начальник Армянской железной дороги, мэр Еревана, руководитель Общественного телевидения, председатель облсовета НКАО.

«Расстрел в Национальном собрании Армении, когда были убиты спикер парламента Карен Дамирчан, премьер-министр Вазген Саркисян, с десяток министров и депутатов на памяти у многих. Большинство этих политических убийств, так и остались не раскрытыми», - напоминает азербайджанский депутат.

«Армяне, по обыкновению, даже на остром политическом кризисе в своей стране делают пиар, рекламируя его миру как образец цивилизованного гражданского сопротивления. Но все может завершиться не так «красиво» как началось. Ведь правящая элита, которая не рискнула потопить народный протест в крови, вполне может обратиться к традиционным точечным террористическим действиям, как это ни раз было в армянской истории. Полагаю, что Пашиняну все это известно не хуже меня. Так что не удивлюсь, если скоро он начнет появляться на публике в броннике и в плотном кольце охранников», - подчеркивает Расим Мусабеков.

Ф.Багирова