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Рашад Садыхов стал главным тренером сборной Азербайджана – ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня в 10:09 ~ 1 минута на чтение 1802
Рашад Садыхов стал главным тренером сборной Азербайджана – ОФИЦИАЛЬНО
АФФА объявила о тренерских назначениях в молодежную и юношеские сборные Азербайджана по футболу.

Как передает 1news.az, новым главным тренером молодежной сборной (U-21) стал Рашад Садыхов. Капитан «Карабаха» также возглавит сборную U-20.

Наставником U-19 стал Вюгар Мамед, ранее тренировавший U-17, которую сейчас доверили Рамину Гулиеву.

Примечательно, что АФФА создала новую юношескую сборную Азербайджана, состоящую из футболистов до 18 лет. Главным тренером этой команды назначен Заур Гашимов, который ранее работал в «Карабахе».

Мурад Ахундов

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