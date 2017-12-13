Рашад Садыхов стал главным тренером сборной Азербайджана – ОФИЦИАЛЬНО

АФФА объявила о тренерских назначениях в молодежную и юношеские сборные Азербайджана по футболу.

Как передает 1news.az, новым главным тренером молодежной сборной (U-21) стал Рашад Садыхов. Капитан «Карабаха» также возглавит сборную U-20.

Наставником U-19 стал Вюгар Мамед, ранее тренировавший U-17, которую сейчас доверили Рамину Гулиеву.

Примечательно, что АФФА создала новую юношескую сборную Азербайджана, состоящую из футболистов до 18 лет. Главным тренером этой команды назначен Заур Гашимов, который ранее работал в «Карабахе».

Мурад Ахундов