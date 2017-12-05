Рашад Садыхов: «После 1994-го года каждое поколение футболистов слабее предыдущего»

Главный тренер юношеской команды «Карабаха» Рашад Садыхов прокомментировал поражение от «Ромы» (0:3) в рамках последнего тура ЮЛЧ.

«Это был последний матч в группе, - сказал он журналистам, среди которых был и корреспондент 1news.az, - Мы хотели показать хороший футбол и надеялись на хороший результат. К сожалению, проиграли со счетом 0:3. На протяжении всего группового этапа мы страдали от нехватки опыта, отставали в плане мастерства. Если вспомнит все матчи, то можно сказать, что во всех были переломные моменты. Эту команду мы собрали за 3 недели, поэтому у нас не было времени подготовиться лучше.

- Кто-то из этой команды может попасть в основной состав «Карабаха» этой зимой?

- Это будет решать Гурбан Гурбанов. Есть 2-3 футболиста, которые могут сыграть за основную команду. Ярослав Деда находится под присмотром тренерского штаба основной команды. Гурбан Гурбанов тоже спрашивал у меня про него.

- Какие цели вы ставите перед собой после юношеской Лиги чемпионов?

- Футболисты должны развиваться, все должны стараться сыграть лучше и лучше. Они должны думать о том, чтобы сыграть за «Карабах» или «Габалу», должны думать о сборной. Мы даем свои советы, но футболист сам должен хотеть играть. Когда мои игроки видят базу «Атлетико» или «Челси», то выходят на поле уже побежденными. Поэтому нужно работать с академиями. После 1994-го года каждое поколение футболистов слабее предыдущего. Академии должны работать с футболистами во всех планах. У нас в Азербайджане невозможно найти стопперов.

- Можно ожидать, что вы получите назначение в сборную?

- У нас есть «маяк» - Гурбан Гурбанов. Где посоветует работать, там и буду.

Мурад Ахундов (Рим)