Рашад Садыхов: «Хотим построить хорошую команду к следующему отборочному циклу»

Главный тренер молодежной (U-21) сборной Азербайджана по футболу Рашад Садыхов прокомментировал поражение от Норвегии (1:3) в рамках отбора на Евро.

«Мы играли против серьезного соперника, который обыграл Германию, - приводит 1news.az слова Рашада Садхыова, - Думаю, что они с немцами разыграют первое место. Многие игроки соперника выступают в основных составах своих клубов. В целом, я остался доволен действиями своих футболистов.

И Будаг, и Гисмят страдают отсутствием игровой практики. Они играли, как могли. Но это не их потолок. На следующие сборы они будут в лучшей форме.

Мы не думаем о натурализации голкипера. Верим в Кармана. Да, он ошибся сегодня, но он будет расти. Камран не основной голкипер в команде. Играет иногда разве что за дубль «Нефтчи». Но в первой лиге совсем другой уровень. Возможно, своей игрой в сборной он привлечет внимание клубов премьер-лиги. Уверен, в этом случае он начнет показывать себя.

Это была первая игра Барыша в основе. Не буду выделять его одного. Я верю в своих футболистов. И что они смогут привлечь внимание тренеров национальной команды.

Мурад Махмудов вынужден был отлучиться, чтобы вернуться в свой новый клуб. Ему только 18 лет. Я верю в него, поэтому призываю в сборную. Верю в будущее этого игрока. Он еще 3-4 года сможет играть за молодежку. Просто он менял клуб, и тренер захотел, чтобы он пораньше присоединился к команде. Я не стал препятствовать этому. Напротив, хочу, чтобы игроки больше играли в клубах.

Мы начали матч с тройкой в центре обороны. Самая главная цель была в том, чтобы контролировать мяч, так как соперник прессинговал. Но затем они сменили тактику. Мы также перестроились на тактику с четырьмя защитниками. Мы не старались создать численное преимущество в обороне. Это было связано с контролем мяча.

Мы поедем в Норвегию на последнюю игру с игроками 1996-97 годов рождения. Они кандидаты в основную сборную. Мы это обсуждали с Гурбаном Губановым. Но мы также даем шанс игрокам 1998-99 годов рождения. Поэтому выпускаем их на поле. Мы хотим построить хорошую команду к следующему отборочному циклу. Они должны привыкать к сборной, и не боятся больших команд.

У нас всегда критикуют, когда нет результата. И хвалят когда выигрываем. К сожалению, у нас нет правильного анализа игры. Надо понимать, что многие игроки не имеют игровой практики. Это проблема как национальной команды, так и молодежной. Капитан соперника, к примеру, в августе забил три гола за «Херенвен» в высшей лиги Голландии. А мы вынуждены призывать игроков из дублей. Что касается национальной команды, то ее ждут важные матчи. Мы должны с сегодняшнего дня начать готовится к матчам против Фарер и Мальты. Если же мы начнем думать о матчах только за 4 дня, и что перед нами не поставлены большие задачи, мы не сможем ничего добиться.

Что касается моего возращения, то я никогда не боялся трудностей. И всегда готов прийти на помощь, если я нужен. После травмы Руслана Абышова были определенные обсуждения. Но пока вопрос моего возвращения не стоит на повестке дня.

В сборных отсутствует конкуренция. Это большая проблема. Если футболист чувствует конкуренцию, он работает над собой. Когда я начинал играть за сборную, в обороне была невероятная конкуренция на каждой позиции. Я тогда жил футболом, работал над собой», - заключил он.

Теймур Максутов