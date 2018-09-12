Рамзан Кадыров обратился к Тимати и Хабибу Нурмагомедову – ВИДЕО

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение к жителям Дагестана после конфликта между рэп-исполнителем Тимати и обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ролик выложен в Instagram рэпера.

В своем обращении глава Чечни призвал жителей соседней республики «не заниматься ерундой и не обижать друг друга».

«Тимати, это для тебя, - говорит Кадыров, сопровождая свои слова взмахом кулаков. – Звони 24 часа 7 дней в неделю. Хабиб вес сгоняет, он нервничает, поэтому его можно понять. А вы чем занимаетесь? Ерундой! Каждому, кому не лень, делает селфи.

Мы будем у себя наводить порядок — ни террористы не будут приезжать, ни гастролеры не будут — никто. Лучше, чтобы к нам приезжали гости, мы должны развивать Кавказ, туризм должны развивать. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы», — сказал Кадыров.

View this post on Instagram Кто не понял, тот поймёт @za_kadyrov_95 ))) A post shared by Black Star (@timatiofficial) on Sep 12, 2018 at 1:17pm PDT

Напомним, что ранее произошла словесная перепалка между боксером и рэпером из-за отмены концерта Егора Крида в Дагестане после того, как в его адрес начали поступать угрозы. Нурмагомедов на это отреагировал словами «Невелика потеря», чем вызвал критику со стороны Тимати.

Источник: РИА Новости

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