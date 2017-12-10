Рамиз Мамедов: «Я не Нострадамус»

Главный тренер «Кешля» Рамиз Мамедов поделился мнением после победы над «Кяпязом» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка Азербайджана.

«Мои футболисты поняли, что должны победить, - передает 1news.az со ссылкой на futbol11.az слова Мамедова. – В первом тайме забили важные голы. «Кяпяз» любит играть с мячом, и мы об этом говорили игрокам. Во втором тайме они заставили нас отойти назад, но мы смогли сохранить счет».

- Не думаете, что изменения должны были быть с тех пор, как вы пришли в команду, а не сейчас?

- Я не Нострадамус. Нельзя делать все изменения сразу. Ребята доказали, что достойны играть в стартовом составе. Футболисты из дубля показали, что они готовы.

- Можно ли сказать, что команда «очистилась» от лишних игроков?

- Не хочу возвращаться к этому вопросу. Я – оптимист и всегда смотрю вперед. Команда начинает находить свою игру, футболисты верят в себя. Я благодарен всем игрокам, которые сейчас с нами.

Мурад Ахундов