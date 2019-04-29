Рамиль Шейдаев сделал результативную передачу и получил красную карточку в матче против родного клуба – ВИДЕО

Форвард сборной Азербайджана по футболу Рамиль Шейдаев провел очередной матч за «Крылья Советов».

Как сообщает 1news.az, клуб Шейдаева в гостях играл против лидера «Зенита».

Как известно, Рамиль Шейдаев является воспитанником именно питерского клуба. Шейдаев вышел на игру в основе.

«Зенит» одержал победу со счетом 4:2. Рамиль Шейдаев стал автором голевой передачи при первом голе своей команды. Но на 78-ой минуте Рамиль получил вторую желтую и был удален с поля. Таким образом, форвард пропустит следующий матч своей команды.

После 26-ти туров «Крылья Советов» с 27-ю очками располагаются на 13-ой позиции, и ведут борьбу за выживание. В этом сезоне Рамиль Шейдаев забил за «Крылья» 4 мяча.

Теймур Максутов