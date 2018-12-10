Рамиль Ахмедов: «Каждый спортсмен работает во благо государства, и рад признанию»

«Мистер 1000 кг» Рамиль Ахмедов успешно завершил календарный год.

Как сообщает 1news.az, 2018 год для известного пауэрлифтера Азербайджана оказался урожайным в плане медалей. Рамиль Ахмед на различных внутренних и международных турнирах завоевал 4 золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Кроме этого Рамиль Ахмед установил рекорд Европы по становой тяге в легкой экипировке, подняв на континентальном первенстве 330 кг.

В беседе с 1news.az Рамиль Ахмедов рассказал о том, как для него сложился 2018 год.

«В этом году я выступил на 5 различных турнирах, - говорит опытный пауэрлифтер, - В марте прошел чемпионат страны, где я выступил в однослойном экипировочном дивизионе. Там я завоевал первое золото, а также серебро в абсолютном зачете.

В конце апреля я выступил в Москве на SARYCHEV POWER EXPO в рамках чемпионата Европы по версии WRPF. Там я занял первое место в весовой категории до 100 кг, выступая опять же в однослойном экипировочном дивизионе.

В начале мая в Азербайджане прошел международный турнир, посвященный 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Там я уже выступил в безэкипировочном дивизионе. Правда мне пришлось сгонять вес до 90 кг.

Что касается самого выступления, то мне удалось взять реванш у своего друга и соперника Гюндюза Агаева. В 2017 году я ему проиграл, но сейчас смог выступить гораздо лучше, и опередить его, заняв первое место.

После этого я начал подготовку к чемпионату Европы по версии WPC во Франции. Чемпионат состоялся в июне, и я выступил уже в безэкипировочном дивизионе. В троеборье я уступил лишь британцу Тому Мартину, который является одним из сильнейших пауэрлифтеров мира. Он, как правило, выступает в категории 110 кг, но на данном старте решил выступить в весе до 100 кг.

На следующий день я заявился на одну дисциплину – становая тяга в легкой экипировке. Мне удалось поднять 300 кг, что является новым рекордом Европы. Плюс ко всему я стал и абсолютным чемпионом.

После этого мы вместе с Хафизом Вердиевым начали подготовку к чемпионату мира по версии WRPF. Именно Хафиз составлял мою программу тренировок. Чемпионат прошел в октябре в Москве. Там я выступил в безэкипировочном дивизионе в категории до 100 кг, и занял третье место. У меня было восемь соперников, и я уступил двум очень сильным атлетам.

В WRPF вообще очень строгое судейство, и это сказало свое слово на моем выступлении. В приседании они не засчитали мою первую попытку, когда я поднял 270 кг. Соответственно, мне пришлось повторить свой подход. Хотя изначально мы планировали поднять в третьей попытке 300 кг. Но в третьей я поднял 287,5 кг, однако попытку опять не засчитали. После первого упражнения я уступал своим соперникам 30 и 15 кг.

В жиме мне удалось поднять 205 кг, а в становой тяге – 325 кг. На третью попытку в тяге я заказал вес 357,5 кг, чтобы выиграть золото. Этот вес я никогда не поднимал даже на тренировках. К сожалению, мне не удалось зафиксировать вес, и в итоге я занял третье место.

Думаю, я мог выступить лучше, но в целом, остался доволен выступлением. Руководитель команды, вице-президент федерации Руфат Агаев также отметил, что я выступил лучше всех из команды, так как поднял такой вес.

По сумме троеборья я поднял 800 кг. До начала чемпионата я пообещал своему тренеру Шамси Байрамову, что подниму 800 кг в безэкипировочном дивизионе. Я его первый ученик, который смог поднять такой вес.

В этом году я больше старался выступать в бесэкипировочном дивизионе. Такова тенденция во всем мире. Мы стараемся обновить мировые рекорды. До этого мы доказали себя в экипировочном дивизионе. Хафиз Вердиев неоднократно обновлял мировые рекорды. Теперь мы преследуем те же цели в безэкипировочном дивизионе. Здесь многое зависит от тебя, и твоего тела. А вероятность получения травмы есть во всех видах спорта. Просто необходимо больше времени уделять растяжкам и разминке перед началом тренировок и соревнований.

Спасибо нашей федерации и Министерству молодежи и спорта за поддержку. Они помогли мне принять участие на чемпионатах Европы во Франции и в Москве. Я благодарен лично президенту Федерации пауэрлифтинга Азербайджана Аладдину Алиеву.

В следующем году мы хотим выступить на чемпионате Европы по версии WRPF в Москве, а также чемпионате мира. Также хотелось бы улучшить личные и мировые рекорды. Хотел бы отметить, что моего друга Хафиза Вердиева пригласили на международный турнир в США ­- Kern US Open, с чем я его поздравляю.

Все мы работаем, тренируемся и выступаем во благо государства. Каждый спортсмен хочет быть в числе лучших атлетов года, и хочет, чтобы его выделяли. И это было одной из моих целей. В ближайшее время я по приказу министра молодежи и спорта получу звание заслуженного мастера спорта. Это меня очень радует.

Но этот год стал для меня счастливым в первую очередь из-за того, что я во второй раз стал отцом. У меня родился сын. Эта огромная мотивация для жизни. Семья – главное, что есть в жизни человека. И мы упорно тренируемся и выступаем ради семьи», - заключил Рамиль Ахмедов.

Теймур Максутов

Фото и Видео предоставлены Рамилем Ахмедовым