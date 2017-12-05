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Рамазану Агакишиеву присвоено почетное звание

Сегодня в 19:08 меньше минуты на чтение 316
Рамазану Агакишиеву присвоено почетное звание

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Агакишиеву Рамазану Махмуд оглу почетного звания «Заслуженный инженер».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность в области связи и высоких технологий в Азербайджанской Республике присвоить Рамазану Махмуд оглу Агакишиеву почетное звание «Заслуженный инженер».

President.az

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