Рамазану Агакишиеву присвоено почетное звание

меньше минуты на чтение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Агакишиеву Рамазану Махмуд оглу почетного звания «Заслуженный инженер».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность в области связи и высоких технологий в Азербайджанской Республике присвоить Рамазану Махмуд оглу Агакишиеву почетное звание «Заслуженный инженер».

President.az